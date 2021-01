Supercoppa di Spagna: Inaki Williams regala il trofeo all’Athletic, Barcellona ribaltato 3-2

SPAGNA

L’Athletic Bilbao conquista per la terza volta la Supercoppa di Spagna: termina 3-2 la finale contro il Barcellona. Al 42’ De Marcos regala subito il pari alla formazione basca dopo il vantaggio di Griezmann (40’). Al 77’ ci pensa ancora il francese a punire i baschi, ma al 90’ Villalibre regala i supplementari. Si arriva così al gran destro a giro di Inaki Williams al 94’ che vale il successo. Nel finale viene espulso Messi per una manata. Getty Images

Notte straordinaria all’Estadio la Cartuja di Siviglia per l’Athletic Bilbao, che torna a trionfare in Supercoppa di Spagna dopo cinque edizioni, conquistando il trofeo per la terza volta nella storia, strappandolo al Barcellona nei tempi supplementari dopo un match strepitoso, in cui rimonta per due volte lo svantaggio. Ennesima delusione per il club catalano, in piena disfatta, come dimostrano gli ultimi minuti di gioco.

Al 10’ ci prova per i baschi Inaki Williams, che calcia da fuori area: conclusione sporcata che però non sorprende ter Stegen che evita il calcio d’angolo. Dall’altra parte Messi cerca Araujo in area di rigore, ma il centrale del Barça non arriva in tempo per la deviazione davanti a Simon. La prima vera parata di ter Stegen arriva al 26’: Raul Garcia in area viene chiuso, ma prova comunque un destro di potenza che viene deviato in corner dal portiere tedesco. Messi mette paura nel finale di primo tempo con un mancino dei suoi che sfiora la traversa della porta difesa da Simon. Botta e risposta fulmineo tra il 40’ e il 42’. Il Barcellona passa in vantaggio con il gol di Griezmann, che col mancino batte Simon a seguito della combinazione tra Jordi Alba e Messi e il tiro respinto su quest’ultimo; due minuti più tardi arriva l’immediato pareggio dell’Athletic con la rete di De Marcos, che sfila dietro ad Alba e supera ter Stegen con un tocco vincente sull’assist di Inaki Williams.

Dopo una punizione a giro di Messi che sfiora il palo, Raul Garcia ribalterebbe il risultato di testa al 57’, ma il Var annulla la rete per fuorigioco. Al 77’ Griezmann firma la doppietta personale con un mancino ravvicinato e sembrerebbe regalare il trofeo ai catalani, ma al 90’ Villalibre, a un passo dalla porta, non sbaglia sulla punizione di Muniain e allunga il match ai supplementari. La formazione di Marcelino riparte a spron battuto e ribalta la situazione dopo poco più di tre minuti dall’inizio dell’overtime: meraviglioso il destro a giro di Inaki Williams che non lascia scampo a ter Stegen, con la sfera che bacia il secondo palo prima di insaccarsi in rete. Nunez fallisce il match point ma nulla impedisce ai calciatori del Bilbao di festeggiare meritatamente al fischio finale. Anche perché, proprio al 120’, Messi viene espulso dal Var dopo una manata ai danni di Villalibre; in quella che potrebbe essere stata l’ultima sua finale in maglia blaugrana.