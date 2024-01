Supercoppa di Spagna: in finale ci sarà il Clasico, il Barcellona batte l'Osasuna

SPAGNA

A Riyadh, i catalani vincono 2-0 grazie a Lewandowski e Yamal raggiungono i blancos di Ancelotti

© Getty Images Sarà Barcellona-Real Madrid la finale della Supercoppa di Spagna: a Riyadh, i catalani battono 2-0 l'Osasuna e raggiungono i blancos nel Clasico che si giocherà domenica. La sfida si apre al 59' grazie a Lewandowski, che riceve il geniale assist di Gündoğan e batte Sergio Herrera, autore di numerose parate durante il match. A raddoppiare è invece, al 93', il baby fenomeno Yamal, che segna dopo una splendida azione di Joao Felix.

Tutto come previsto: a Riyadh, in finale di Supercoppa di Spagna, ci sarà il Clasico. Ma il Barcellona, pronto a sfidare il Real Madrid, soffre e non poco per battere 2-0 l'Osasuna, visto che servono le giocate individuali e le mosse dalla panchina di Xavi per cambiare la partita. La prima è quasi obbligata, dato che poco prima dell'intervallo Raphinha si fa male: entra Yamal. Nel frattempo, va in scena il duello tra Robert Lewandowski e Sergio Herrera, che mura due volte il polacco. Catena rischia poi il rosso allo scoccare della mezz'ora di gioco, poi è Budimir a rendersi pericoloso per la formazione di Arrasate.

Ma nella ripresa si scatenano i fenomeni del Barcellona: Gündoğan, con un gran filtrante, serve in area Lewandowski, che con il destro trova l'angolino e l'1-0 al 59'. Ci pensa poi ancora Sergio Herrera a tenere in gioco i suoi salvando su Joao Felix, mentre dall'altra parte Iñaki Peña ferma ancora Budimir. L'Osasuna attacca fino alla fine per cercare il pareggio e viene punito con una ripartenza di uno strepitoso Joao Felix, che prima con una giocata a centrocampo e poi con un tunnel mette Yamal in condizione di segnare: il baby fenomeno non si fa pregare, rientra sul sinistro e chiude i giochi. Il portoghese ex Atletico, all'ultima azione, si mette in proprio per cercare il tris e la gioia personale, ma il suo destro finisce alto. Su questa giocata termina la semifinale: il Barcellona non offre la sua miglior versione, ma vince 2-0 e vola all'atto conclusivo. Ancora una volta ci sarà il Clasico con il Real Madrid: i catalani cercano il quindicesimo successo, mentre per i blancos sarebbe il tredicesimo.