Super League, Zidane a Ceferin: "Abbiamo il diritto di giocare la Champions"

REAL MADRID

Il tecnico del Real Madrid sulle minacce del presidente della Uefa nei confronti dei club 'ribelli'

"Abbiamo il diritto di giocare la Champions League, è assurdo, e ci prepariamo per giocarla". Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane replica duramente al presidente della Uefa Aleksandar Ceferin e alle sue minacce di provvedimenti nei confronti dei club 'ribelli' della Super League. "C'è una probabilità relativamente piccola, rischiamo che le tv ci presentino una richiesta di risarcimento se non si giocano le semifinali", aveva detto il numero uno della Uefa in un'intervista all'emittente slovena '24ur' riguardo a una clamorosa esclusione dei Blancos dalle semifinali di Champions.

"Paura per l'arbitraggio? Nessuna. Hanno detto tante cose sull'argomento, ma giocheremo la nostra semifinale come ne abbiamo diritto", ha aggiunto Zidane. Nella conferenza alla vigilia della gara di Liga contro il Betis, sulle parole di Florentino Perez che non immagina un Madrid senza Zidane, il tecnico francese non ha sciolto i dubbi: "Penso solo giorno per giorno. Non so cosa succederà tra un mese o due mesi. Voglio finire bene la stagione e poi parleremo del futuro. Al momento siamo concentrati sulla giornata e sulla partita di domani".