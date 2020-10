Suarez avvisa il Barcellona: "Messi resterà solo con un'altra dirigenza"

CONSIGLIO DA AMICO

Lionel Messi ha cercato di lasciare il Barcellona senza riuscirci, Luis Suarez alla fine è passato all'Atletico Madrid. I due sono grandi amici ed è da questa posizione che l'uruguaiano sembra lanciare un avvertimento alla sua ex società: "Potrebbe esserci la possibilità che Leo giochi in futuro per un'altra squadra ma, con un altro consiglio direttivo, resterà al Barça. In caso contrario, lo appoggerò e sarò ugualmente al suo fianco".

Parlando alla ESPN delle settimane in cui la Pulce premeva per essere ceduto, il Pistolero commenta: "Avrebbero dovuto rispettare la sua decisione. Per rispetto del rapporto che ho con Leo, non voglio dire di cosa abbiamo parlato in quel momento, ma ha vissuto una situazione difficile e complicata. Voleva andarsene e il club non voleva che partisse".

Sul motivo della sua cessione, invece: "Fosse stato un problema economico avrei cercato una soluzione, fosse stato per motivi sportivi avrei potuto capire il loro punto di vista. E invece credo volessero solo allontanarmi da Messi, magari li ha infastiditi il mio rapporto con lui".