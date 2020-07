Stasera Psg-Lione: Gasp e Sarri studiano i loro rivali di Champions

FRANCIA

La stagione più assurda del calcio francese finisce stasera in uno Stade de France semi aperto al pubblico (5000 spettatori piazzati in punti differenti dell'impianto). La finale di coppa di Lega, però, è vissuta sia a Parigi che a Lione come il test decisivo in vista della Champions. Il Psg è alla sua seconda partita ufficiale post lockdown, la squadra di Garcia ritrova un campo di calcio su cui giocarsi qualcosa dopo mesi (il trofeo vale anche un posto in Europa League). Gasperini e Sarri avranno finalmente l'occasione di valutare la condizione di due squadre ferme da troppo tempo.

L'Atalanta potrà capire quanto vale la squadra di Tuchel senza Mbappé. Nel quarto secco di Lisbona non ci sarà nemmeno lo squalificato Di Maria, presente invece stasera sulla destra nel 4-4-2 parigino con Neymar dall'altra parte e Verratti e Marquinhos in mezzo. Davanti la coppia Icardi-Sarabia. Contro i bergamaschi ci sarà da capire il sostituto di Di Maria. Probabile che possa essere Draxler. Ma l'impostazione di base sarà comunque simile a quella di questa finale.

Nel Lione, Garcia cambia solo un giocatore: Lopes, che tornerà titolare contro la Juve, lascia il posto a Tatarusanu, il portiere di coppa. Per il resto il solito 3-5-2 arricchito a centrocampo dalla creatività del gioellino Aouar e, in attacco, dalla coppia Depay-Dembelé. L'attaccante olandese, assente all'andata contro i bianconeri per il brutto infortunio al legamento crociato, ha approfittato del lungo periodo di stop del calcio europeo per poter tornare a disposizione di Garcia per il ritorno. Per capire quanto questa finale sia considerata soprattutto come un test per la Champions, comunque, basta vedere la copertina dell'Equipe.