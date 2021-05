Sporting campione: festa in casa Ronaldo e i tifosi lo rivogliono

Ha battuto il Boavista e ha conquistato il suo diciannovesimo titolo del Portogallo 19 anni dopo l'ultimo scudetto. Una festa che non poteva lasciare indifferente Cristiano Ronaldo che con lo Sporting Lisbona ha assaggiato il calcio che conta e non ha mai negato di essere rimasto tifoso della sua prima squadra importante. Sui social ha fatto i complimenti ai neo campioni scatenando una serie di reazioni dei tifosi della squadra della capitale portoghese che gli hanno chiesto di tornare (se non altro per la certezza di disputare la prossima Champions...). I festeggiamenti hanno coinvolto anche il resto della famiglia del fuoriclasse bianconero. Particolarmente scatenata mamma Dolores.