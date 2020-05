Spagna, ufficiale: la Liga riparte la settimana dell'8 giugno

L'ANNUNCIO

La Liga torna in campo la settimana dell'8 giugno. Lo ha annunciato ufficialmente il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez. A causa dell'emergenza Coronavirus, il campionato iberico era fermo dal 23 marzo. “La Liga riprenderà la settimana che inizia lunedì 8 giugno”, ha dichiarato il premier alla nazione, senza precisare però una data esatta.

Calendario alla mano, l'ipotesi più probabile è che si possa partire venerdì 12 giugno col derby di Siviglia, ma a breve la Liga dovrebbe ufficializzare tutto, comprese le misure necessarie per il regolare svolgimento in sicurezza delle competizioni.

Nel frattempo l'unica cosa certa è che sarà un vero tour de force per quanto riguarda le undici giornate che mancano per completare il torneo. In precedenza, infatti, il presidente della Liga Javier Tebas ha annunciato più volte l'intenzione di programmare partite tutti i giorni fino al 26 luglio. Per quanto riguarda gli orari dei match, in settimana il fischio di inizio delle gare dovrebbero essere tra le 18 e le 19.30, mentre nel weekend tra le 19 e le 23.