Spagna: dal 4 maggio via agli allenamenti individuali

LA RIPRESA

In una conferenza stampa alla Nazione, il Premier Pedro Sachez, ha annunciato le nuove misure nello lotta al coronavirus. In Spagna sono previste 4 fasi per il ritorno alla nuova normalità, ognuna delle quali durerà almeno due settimane. Nella fase 0, che scatterà il 4 maggio, sarà possibile per gli atleti professionisti allenarsi individualmente. Nella 1, al via non prima del 18 maggio, è previsto il ritorno agli allenamenti di gruppo per le squadre dei campionati professionistici, tra cui la Liga. Liga, porte chiuse fino al 2021?

A differenza dell'Italia, dal 4 maggio i calciatori potranno svolgere allenamento individuale nei rispettivi centri sportivi, con la palla e sul terreno di gioco se i preparatori lo riterranno opportuno. Il 18 maggio è la data prevista per l'allenamento in piccoli gruppi . Inizialmente la seduta l'allenamento sul campo sarà divisa in gruppi di 6 giocatori, che potrebbero essere ampliati a 8 dal 25 maggio. L'1 giugno è la data stimata in cui sarà possibile allenarsi in gruppo , sempre con un protocollo rigoroso. I giocatori saranno sottoposti al ritiro, eventualità che finora rifiutano. Il 5 giugno è la prima data utile per riprendere la Liga, anche se pare più probabile un via a partire dal venerdì seguente, 12 giugno.