Southampton: giocatori e staff donano un giorno di stipendio

SOUTHAMPTON

IL COMUNICATO DEL SOUTHAMPTON

"I giocatori della prima squadra e lo staff tecnico doneranno i loro stipendi dallo scorso venerdì alla Saints Foundation. La squadra è stata al Staplewood Campus per tutto il fine settimana e ha lavorato sodo per mettere le cose a posto per i tifosi del club. Il gruppo ha deciso di donare gli stipendi del giorno della partita col Leicester alla Saints Foundation per aiutare il lavoro portato avanti dall`Associazione".

