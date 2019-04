Siviglia, Caparros shock: "Ho la leucemia ma continuo ad allenare"

07/04/2019

"Ho la leucemia ma non lascio". Annuncio shock del tecnico del Siviglia Joaquín Caparrós dopo la vittoria sul campo del Valladolid. "Ringrazio la società per la vicinanza - ha detto il tecnico, affiancato dal presidente Carmona e dal ds Monchi - Non ho bisogno di cure. Ho una leucemia cronica che non mi impedisce di esercitare la mia professione, sono stato preso in tempo, sto facendo la mia vita normale e devo ringraziare tutti i giocatori".