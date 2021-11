Sergio Ramos-Psg, rapporto mai nato: c'è l'ipotesi risoluzione anticipata

DALLA FRANCIA

Mai sceso in campo per un infortunio al polpaccio, l'ex bandiera del Real Madrid potrebbe presto lasciare Parigi

Le Parisien ha sparato una bomba che ha scosso l'ambiente già effervescente del Psg: il club starebbe prendendo in considerazione l'ipotesi di una risoluzione anticipata del contratto di Sergio Ramos. L'ex bandiera del Real, arrivato nello scorso mercato estivo, non è ancora sceso in campo con la nuova squadra per un problema al polpaccio che lo sta tenendo fermo da circa sei mesi. Considerando che ha firmato un contratto di due anni da 10 milioni a stagione, è evidente che, anche se la liquidità non è il problema più impellente degli emiri, in casa Psg si stia iniziando a fare qualche conto...

Se si considera poi che la coppia centrale Kimpembe-Marquinhos è una delle migliori del calcio mondiale, è facile immaginare come la presenza di Sergio Ramos non sia poi così fondamentale. Da Parigi è arrivata la smentita ma non ci sono dubbi sul fatto che l'ipotesi sia tutt'altro che irrealizzabile. La risoluzione anticipata, in ogni caso, non è un'operazione semplice. Diventa complicato, infatti, dimostrare che l'interruzione del rapporto sia basata sul famoso concetto di "giusta causa". In ogni caso il PSG dovrà risarcire economicamente Ramos.