Sarà anche "loco" ma sa allenare: Bielsa conquista anche l'Uruguay

La frase definitiva l'ha pronunciata l'attaccante del suo Uruguay Darwin Nunez: "Ho imparato di più in 5 allenamenti con Bielsa che in tutta la mia carriera". Il "loco" ha 68 anni ma lo stesso entusiasmo di quando si arrampicava sugli alberi per vedere dall'alto l'allenamento della sua squadra. E' da poco ct dell'Uruguay (terza Nazionale guidata dopo Argentina e Cile) e ha già messo il suo marchio sul cammino mondiale dei suoi battendo il Brasile 2-0 e raggiungendolo in classifica, alle spalle della capolista Argentina.