San Paolo, Dani Alves: "Potevo tornare alla Juve"

LA RIVELAZIONE

"In estate ho avuto la possibilità di tornare alla Juventus, ho anche avuto la possibilità di tornare al Barcellona, perché lo volevo". Dani Alves conferma che le indiscrezioni circolate negli scorsi mesi sul suo conto e un passaggio ai Campioni d'Italia (e a quelli di Spagna) erano fondate. Poi però la scelta è stata un'altra e l'esterno 36enne parte da una premessa chiara: "Quando decido penso: 'Cosa mi darà questo club? In che modo questo posto mi renderà una persona migliore e un giocatore migliore?'. Volevo sapere quali erano le mie possibilità in quel momento".

A Players Tribune Dani Alves sottolinea perché il San Paolo è riuscito a convincerlo: “Quello che volevo, il punto chiave per me, era avere la stabilità per conquistare un posto ai Mondiali 2022. E' stato il punto di partenza per la mia prossima sfida. La maggior parte dei club non me lo ha garantito, non credevano in me. Pensano che abbia una data di scadenza, ma io sono libero, decido quando inizio e decido quando finisco". E la fine non sarà dunque in Italia, dove ha vestito la maglia bianconera nella stagione 2016-17 collezionando 19 presenze (2 gol) e vincendo 1 scudetto e 1 Coppa Italia.

