Salah, che paura! Botta alla testa ed esce in barella

Liverpool con il fiato sospeso per le condizioni di Mohamed Salah. L'attaccante egiziano ha abbandonato il campo con le lacrime agli occhi in barella al 28' della ripresa della sfida di Premier League in casa del Newcastle dopo un fortissimo scontro di gioco con il portiere avversario Dubravka. Attimi di paura quando Salah è rimasto a terra immobile per qualche minuto in seguito a un colpo alla testa. Standing ovation del pubblico alla sua uscita.