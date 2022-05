Rudiger saluta il Chelsea: "Lascio con la morte nel cuore"

Antonio Rudiger domenica contro il Watford giocherà l'ultima partita con la maglia del Chelsea: in scadenza di contratto al 30 giugno, ha già un accordo per passare a parametro zero al Real Madrid. Il difensore tedesco ha spiegato a The Players Tribune com'è andata la trattativa, poi sfumata, per il rinnovo coi Blues e le sensazioni dell'addio: "Dopo la prima offerta del Chelsea è passato tanto senza che succedesse altro, non potevo aspettare così tanti mesi con questa incertezza. Non siamo robot: quando non si hanno notizie dal tuo club da agosto a gennaio le cose si complicano".