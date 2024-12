Ronaldo vuole Ancelotti come prossimo ct del Brasile

Ronaldo e Carlo Ancelotti potrebbero di nuovo lavorare assieme dopo l'anno trascorso al Milan. Sì, perché il "Fenomeno" intende candidarsi per la presidenza della Federcalcio brasiliana e vorrebbe l'attuale allenatore del Real Madrid come prossimo ct. Ancelotti già nel recente passato è stato accostato alla panchina della Seleçao dopo la fallimentare Copa America, ma il trionfo in Champions League l'ha spinto a rimanere in Spagna. D'altronde ha un contratto con i Blancos fino al 2026.