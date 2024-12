Fifa Football Awards 2024, tutti i premi: Serie A a bocca asciutta, a Garnacho il Puskas Award

A Doha sono andati in scena i The Best Fifa Awards 2024, ma i premi non sorridono all'Italia e alla Serie A. Nessuno dei candidati del nostro campionato, tra miglior 11 e Puskas Award con Dimarco, ha infatti ottenuto un riconoscimento. Il miglior allenatore, però, è il "nostro" Carlo Ancelotti che fa festa insieme a Vinicius (eletto miglior giocatore dell'anno). Di seguito tutti i premi consegnati, ricordando che per la Serie A i candidati erano Maignan (miglior portiere e miglior 11), Sommer (miglior 11), Bastoni (miglior 11), Bremer (miglior 11), Dimarco (anche per il Puskas Awards), Hummels (miglior 11), Calhanoglu (miglior 11), Pulisic (miglior 11), Dovbyk (miglior 11), Lookman (miglior 11) e Lautaro (miglior 11).