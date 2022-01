Ronaldo si regala una macchina per l'ossigenoterapia iperbarica per allungarsi la carriera

cura maniacale

Il portoghese l'ha già usata il passato per accelerare la guarigione da un infortunio

La sua maniacale cura del corpo è risaputa. Cristiano Ronaldo è rigoroso negli allenamenti anche nei giorni di riposo e nell'alimentazione, tanto che i suoi compagni al Manchester United si sarebbero lamentati per la dieta imposta dal portoghese agli chef della squadra. E ora l'ex attaccante della Juve si è fatto un regalo: una macchina per l'ossigenoterapia iperbarica per allungarsi la carriera.

Cristiano Ronaldo, che il 5 febbraio compirà 37 anni, è già ricorso a questo macchinario in passato: nel 2016 lo utilizzò per recuperare più velocemente da un infortunio. Ora però il portoghese vuole usarlo più frequentemente e l'ha acquistato per casa sua.