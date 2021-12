Ronaldo in forte dubbio: ipotesi infortunio per l'esultanza "Siuuu"

Nemmeno il tempo di sentire dire al nuovo allenatore Ralf Rangnick che vorrebbe costruire il Manchester United su di lui, che il "Sun" riporta la notizia che Ronaldo sarebbe in forte dubbio per il debutto del neo tecnico contro il Crystal Palace. L'indiscrezione clamorosa, però, è un'altra: CR7 si sarebbe fatto male al ginocchio in seguito alla sua famosa esultanza, quella del salto all'indietro accompagnato dal grido: "Siuuu".