Ronaldo come Ibra: "Voglio continuare altri cinque anni e vincere ancora"

L'INTERVISTA

L'attaccante del Manchester United ha dichiarato di non volere proseguire la sua carriera oltre i 40 anni

"So che non mi restano molti anni per giocare, quattro o cinque. Vedremo e voglio vincere ancora. Devi essere intelligente e sapere che a 18, 20 o 25 anni non sei lo stesso come a 35. E questa è maturità, esperienza e intelligenza per capire che perdi alcune cose per vincerne altre e hai il giusto equilibrio per continuare a gareggiare ed essere ai massimi livelli". Così Cristiano Ronaldo, attaccante del Manchester United, in una intervista a Dazn. Getty Images

"Dimostro anno dopo anno che i numeri parlano da soli. Non devo dirvi che sono bravissimo, perché i numeri ci sono. I fatti sono fatti, il resto no. Non importa affatto. Ecco perché sono molto contento della mia forma, sto ancora segnando gol, aiutando le persone, le squadre, sia in nazionale che al Manchester United ed è per questo che voglio continuare così", ha spiegato.

CR7 ha parlato anche dei motivi per cui ha deciso di tornare allo United: "Volevo dimostrare a me stesso di essere capace di giocare ancora ad alto livello. Penso di non aver deluso le aspettative: forse la gente si aspettava un Cristiano diverso, invece no. Sono qui, sto segnando gol, soprattutto in Champions League, dove sono andato a segno quasi in tutte le partite. Mi sento bene, è stato un bel cambiamento tornare a casa tanti anni dopo. Per me è stato motivo di orgoglio ed enorme soddisfazione. Lasciare lo Sporting e venire al Manchester è stato il vero cambiamento della mia vita. E ora tornare qui a 36 anni è stato un altro momento molto bello della mia vita: sono tornato qui da padre di famiglia, con tanti figli, dopo aver vinto tanto. Ho scritto una pagina nella storia del calcio".