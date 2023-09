Ronaldo si è sposato per la quarta volta: nozze con Celina Locks

LA CERIMONIA A IBIZA

Il Fenomeno ha detto sì lunedì alla modella brasiliana 14 anni più giovane di lui

A 47 anni Ronaldo Luis Nazario de Lima si è sposato per la quarta volta. L'ex calciatore di Inter e Milan, ora presidente del Valladolid, ha detto il fatidico "sì, voglio" lunedì a Celina Locks, la modella brasiliana con cui condivide la vita da 7 anni e con la quale si è fidanzato lo scorso gennaio. La cerimonia religiosa, per la quale il Fenomeno si è battezzato qualche giorno fa, si è svolta a Es Cubells, una chiesa del 1855 molto conosciuta a Ibiza.

Ronaldo in passato è stato sposato con Milene Domingues, Daniela Cicarelli e Maria Beatriz Anthony e ha quattro figli. Il primo fu Ronald, nato nel 2000 dalla relazione con la Domingues, poi Alexander, frutto di un rapporto occasionale con Michelle Umezu, quando era in Giappone per un’amichevole disputata con il Real Madrid nel 2004, ma dopo tante traversie riconosciuto solo nel 2010, infine le piccole Maria Sofia e Maria Alice, nate nel 2008 e nel 2010, avute dalla terza moglie Anthony. Con la Cicarelli, sua seconda moglie per pochi mesi, il Fenomeno non ha avuto figli.

