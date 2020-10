Ronaldinho positivo al Covid-19: "Sto bene, sono asintomatico"

Anche Ronaldinho Gaucho positivo al Covid-19: lo ha annunciato lo stesso ex calciatore di Milan e Barcellona suoi social. "Sto bene, sono asitnomatico ma per il momento dovremo rinviare l'incontro. Presto saremo insieme" il messaggio di Dinho, che era atteso a Belo Horizonte per un evento. Secondo quanto trapela dal Brasile, il 40enne avrebbe appreso del contagio dopo un tampone effettuato allo stadio Mineirao.