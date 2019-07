Ronaldinho, debiti e guai: maxi multa da 2 milioni di euro e passaporto ritirato

BRASILE

Non è un momento semplice per Ronaldinho, che deve fare i conti con una maxi multa da quasi 2 milioni di euro a causa di un abuso edilizio di qualche anno fa con la "Reno Construcões e Incorporacões", di proprietà sua e del fratello Roberto de Assis Moreira. Secondo quanto riferito da "Folha de S. Paulo", l'ex fuoriclasse di Milan e Barcellona non avrebbe mai saldato il debito e per questo motivo gli avrebbero ritirato il passaporto per impedirgli di lasciare il Brasile.

Secondo l'avvocato di Ronaldinho, l'ex giocatore già alcuni mesi fa avrebbe già raggiunto un accordo per pagare la multa a rate: in realtà, però, il debito di quasi 2 milioni di euro è ancora interamente da saldare e, per questo motivo, sarebbero state bloccate le sue 57 proprietà acquisite nel corso degli anni.