Liga: un doppio Bellingham e Vinicius trascinano il Real, 4-0 all’Osasuna

spagna

I blancos regolano gli ospiti con la doppietta dell’inglese e le reti del brasiliano e Joselu

© Getty Images La nona giornata della Liga 2023/24 ha ancora come uomo copertina Bellingham, decisivo con una doppietta nel successo del Real Madrid contro l'Osasuna. Apre le danze al 9’, raddoppia al 54’ e poi ci pensa Vinicius, che prima realizza dopo aver dribblato il portiere e poi mette in porta Joselu per il 4-0. Sale a 24 punti il team di Ancelotti. Vittoria 1-0 a Cadice per il Girona, che resta a due punti dalla vetta grazie alla rete di García.

REAL MADRID-OSASUNA 4-0

Il momento d'oro di Jude Bellingham continua anche in campionato: 9' ed è subito l'inglese a sbloccare l'incontro, realizzando dopo una sponda di Carvajal, che era stato servito da una bella giocata di Modric sulla destra. I blancos raddoppiano ad inizio ripresa ancora con il numero 5, che trasforma un assist di Valverde e arriva a dieci reti stagionali nel suo primo anno con i madrileni. Il Pajarito manda poco dopo in porta anche Vinicius Junior, che riceve in profondità e salta Herrera prima di depositare in rete. Cinque minuti ed il Real cala il poker: il brasiliano inventa un filtrante per Joselu, che dopo essersi visto annullare una rete nel primo tempo questa volta può gioire: diventano tre le partite consecutive in goal in Liga per l’ex Espanyol. Non si risparmiano poi gli uomini di Carlo Ancelotti, che dopo aver sfiorato la cinquina con una trivela di Carvajal, ci provano ancora con l’attaccante spagnolo, che si fa parare un rigore all'84' calciando forte e centrale sul portiere. Restano a dieci punti gli ospiti, mentre la formazione allenata da Carlo Ancelotti sono ancora in testa con 24 punti.

CADICE-GIRONA 0-1

La partita ha un suo punto di svolta dopo soli dieci minuti, quando l'intervento di Darwin Machìs viene punito con il cartellino rosso. La spinta degli uomini di Michel culmina nel gol vittoria di Aleix García, che realizza con un destro dal limite dell'area. Prova a reagire il Cadice, ma niente da fare. Altra vittoria per i catalani, che salgono a 22 punti in classifica e restano a meno due lunghezze dal Real, mentre i padroni di casa restano a nove in classifica.