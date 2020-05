Real Madrid, tegola Jovic: frattura al piede, fuori due mesi

SFORTUNA... REAL

Il Real Madrid, dopo che tutti i giocatori hanno passato i test per il coronavirus, riprenderà lunedì ad allenarsi individualmente, ma Zidane deve già registrare un brutto infortunio. Luka Jovic si è fatto male da solo allenandosi in casa: all'attaccante serbo è stata diagnosticata una frattura extra-articolare all'osso del calcagno del piede destro. Lo stop sarà di circa due mesi.

Una stagione davvero da incubo quella del bomber serbo, uno dei fiori all'occhiello della passata campagna acquisti di Florentino Perez. Già in estate in fase di preparazione il primo infortunio (problema a una caviglia), poi un feeling mai sbocciato con Zidane lo ha sempre più relegato ai margini, tanto che nelle ultime uscite gli era persino stato preferito il desaparecido Mariano Diaz per accomodarsi in panchina. Ventiquattro presenze stagionali e la miseria di due soli gol il suo magro bottino. Problemi in campo, ma anche fuori: qualche settimana fa il 22enne ex Eintracht è, infatti, finito nella bufera in patria per aver violato l'obbligo dell'autoisolamento. Ora l'ultima tegola, che potrebbe anche far cambiare i piani al Milan che era disposto a dargli la chance per il riscatto.