Real Madrid, Ladri a casa di Casemiro durante il derby: che paura per moglie e figlia

DERBY DI MADRID

Con il pareggio ottenuto nel derby il Real Madrid è balzato in testa alla classifica della Liga, ma alla fine della sfida del Wanda Metropolitano Casemiro, centrocampista dei Blancos, ha ricevuto la terribile notizia che la sua casa era stata svaligiata mentre il brasiliano era in campo. A riportarlo è El Chiringuito, che sottolinea anche come la moglie e la figlia del giocatore fossero all'interno dell'abitazione al momento dell'irruzione.

I ladri hanno portato a termine la loro missione (un "colpo milionario") e svuotato la casa del brasiliano, che si trova a La Moraleja, ovvero una delle zone più colpite per quanto riguarda le rapine nelle abitazioni dei giocatori di Madrid. Ma fortunatamente le due donne non hanno riportato conseguenze e sono in buone condizioni, per loro 'solo' tanta paura.