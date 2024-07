Real Madrid da record: "Primo club al mondo a superare il miliardo di introiti"

FATTURATO SUPER

I Blancos han sfondato la storica soglia e chiuso la stagione 2023/2024 con un fatturato di 1073,2 milioni di euro (escluse operazioni di mercato)

© Getty Images Il Real Madrid piazza un altro risultato da record. Non sul campo, ma nei libri contabili. "Il Real Madrid diventa il primo club di calcio a superare i mille milioni di euro di introiti", hanno annunciato i Blancos con orgoglio attraverso i propri canali social. Un risultato incredibile, certificato dall'assemblea che ha chiuso i conti della società per la stagione 2023/2024. Nel dettaglio, escluse le operazioni di mercato, il Real Madrid nell'ultimo anno ha sfondato la storica soglia del miliardo chiudendo con una fatturato di 1073,2 milioni di euro grazie a a sponsorizzazioni, premi, diritti tv, merchandising, botteghino e stadio.

Conti alla mano, nel 23-24 il Real ha fatturato 230 milioni di euro in più rispetto all'anno precedente, registrando un aumento del 27,3%. A carattere generale, sempre per quanto riguarda l'ultima stagione dei Blancos, segno positivo anche per il bilancio: +16 milioni, il 32% in più rispetto al +12 con cui era stato chiuso il 22-23.