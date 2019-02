Real Madrid, bufera Var per il rigore assegnato contro il Levante

25/02/2019

Mentre in Italia si parla di Abisso in Fiorentina-Inter, anche la Spagna ha il suo caso Var della domenica. In Levante-Real Madrid 1-2 la vittoria dei Blancos è arrivata con due calci di rigore, il secondo dei quali contestatissimo: all 77', sull' 1-1, Doukouré sfiora Casemiro in area, l'arbitro va a vedere tutto al Var e decide comunque di assegnare il penalty. E a fine partita Atletico Madrid e Carvajal litigano su Twitter.