Liga, Benzema lancia Ancelotti: il Real Madrid espugna Valladolid 2-0 e vola in testa

La doppietta del francese vale tre punti per i Blancos, che scavalcano momentaneamente il Barça in vetta al campionato

© Getty Images Il Real Madrid vince 2-0 contro il Valladolid e vola a 38 punti, in testa alla Liga a +1 dal Barcellona in campo sabato. Gara rognosa per Ancelotti, che la spunta nel finale grazie alla due reti di Benzema (83’ su rigore e 90’) e alle parate di Courtois. Nel finale rosso per Sergio Leon, con il Valladolid che chiude in 10. Nelle altre partite, pareggi per 1-1 in Celta Vigo-Siviglia e Cadice-Almeria. 2-0 invece tra Getafe e Maiorca.

VALLADOLID – REAL MADRID 0-2

La doppietta di Benzema lancia il Real Madrid momentaneamente in testa alla Liga con 38 punti, grazie alla vittoria per 2-0 contro il Valladolid. I Blancos la risolvono solo nel finale con un rigore e una zampata del francese. Gli uomini di Carlo Ancelotti assediano sin da subito la porta di Jordi Masip, ma i tentativi di Vinicius Junior e Benzema sono vani. Al 36’ però è il Valladolid ad avere la grande occasione, con Alvaro Aguado che mette alla prova i riflessi di Courtois con un tiro a giro. La ripresa vede le squadre affidarsi molto alla tattica e il match non si sblocca. Ma al 68’ Sergio Leon fa tremare i madrileni: incornata su calcio d’angolo e super parata di Courtois che si stende alla sua sinistra. Sul ribaltamento di fronte, Vinicius Junior prova a beffare Masip, ma il suo pallonetto finisce sopra la traversa. Dieci minuti più tardi è ancora Benzema a provarci, ma il portiere spagnolo nega la gioia al fresco Pallone d’Oro. Una manciata di secondi dopo l’arbitro Munuera Montero viene però richiamato al VAR per un possibile fallo di mano di Vani Sanchez: rigore per il Real Madrid. Dopo l’espulsione per proteste di Sergio Leon, il 9 realizza la massima punizione e porta in vantaggio i suoi. Il Valladolid accusa il colpo e il 2-0 è una specialità di casa Benzema: stop in area e tiro all’angolino. Il Real Madrid chiude così il suo 2022 con una vittoria e con la testa momentanea in campionato. Si tratta ora di aspettare il derby Barcellona-Espanyol (domani, ore 14), con gli uomini di Xavi che devono rispondere a questo pesante successo in trasferta dei rivali.



CELTA VIGO – SIVIGLIA 1-1

Pareggio per 1-1 tra Celta Vigo e Siviglia allo stadio Balaidos. Iniziano forte i galiziani che assediano per i primi 20 minuti la porta di Bono, ma non riescono a trovare il vantaggio. Al 33’ però ci pensa Aspas, che vede il taglio centrale di Veiga: pallonetto sul portiere marocchino e 1-0 per il 4° gol in Liga del centrocampista classe 2002. All’inizio della ripresa è Strand Larsen ad avere la palla del raddoppio, ma il suo scavino questa volta non inganna l’estremo difensore del Siviglia. Gli ospiti iniziano a macinare gioco con l’ingresso di Erik Lamela. È dalla sua conclusione che nasce infatti il calcio d’angolo sul quale si avventa Kike Salas, che firma l’1-1. Occasione per il sorpasso per Acuna, che però trova un attento Marchesin. Ancora un’opportunità poi per il Siviglia, ma il tentativo di Oliver finisce alto. Sul finale, l’arbitro Bengoetxea ammonisce per la seconda volta Carmona, che lascia gli andalusi in 10. Punto che non serve a molto ad entrambe le formazioni, con il Siviglia che rimane invischiato in zona retrocessione a 12 punti e il Celta Vigo che mantiene una lunghezza dagli ultimi della classe.



CADICE – ALMERIA 1-1

Una rete a testa anche tra Cadice e Almeria nel derby dell’Andalusia. Nel primo tempo (24’) l’arbitro Martinez Munuera annulla un gol ai padroni di casa, con Brian Ocampo che è costretto a rimangiarsi l’esultanza per un fallo in attacco. Alla fine dei primi 45’ passa l’Almeria: sassata all’incrocio dei pali di Gonzalo Malero. Nella ripresa, povera di emozioni, da registrare un’occasione per Leo Baptistao, ma il raddoppio sfuma per un eccellente intervento di Ledesma. All’83’ pareggia il Cadice: rimessa laterale in area, incertezza della difesa dell’Almeria e Lucas Perez fa esultare il Nuevo Mirandilla. Pareggio giusto, ma i gialloblù restano ancora alle prese con gli ultimi posti in classifica (13 punti). Punto prezioso invece per l’Almeria, che resta in un comodo 13esimo posto a 17 punti.

GETAFE – MAIORCA 2-0

Al Coliseum Alfonso Perez termina 2-0 il confronto tra Getafe e Maiorca. Una partita caratterizzata dalla solidità e concretezza dei padroni di casa, che tengono bene il campo nel primo tempo, povero di emozioni. Da segnalare solo l’episodio al minuto 43 quando l’arbitro Rojas cancella – per iniziale fuorigioco – un penalty precedentemente assegnato al Maiorca per un fallo di mano. La ripresa vede il crollo del Maiorca, che assiste inerme alla splendida triangolazione Alena-Unal-Borja Mayoral, con l’ex Roma che infila l’1-0 al 51’. Al 78’ è ancora l’attaccante classe 1997 a colpire, bravo a sfruttare un retropassaggio rovinoso di Antonio Sanchez. Nel finale gli ospiti hanno anche l’occasione per accorciare le distanze, ma Angel Rodriguez spreca tutto calciando alto. Tre punti di vitale importanza per il Getafe, che si porta a +6 dalla zona retrocessione. Mentre si interrompe qui la striscia di 4 risultati utili consecutivi per il Maiorca, fermo a 19 punti.