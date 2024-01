Supercoppa di Spagna: Real e Vinicius devastanti, 4-1 al Barcellona e trofeo ai blancos

spagna

Decide la tripletta del brasiliano, con anche Rodrygo a segno: inutile il momentaneo 2-1 di Lewandowski. Tredicesimo titolo per gli uomini di Ancelotti

© Getty Images 1 di 7 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Supercoppa di Spagna è del Real Madrid, che a Riyadh domina il Clasico contro il Barcellona. Finisce 4-1 con un super Vinicius, a segno con una tripletta in 39 minuti: vantaggio al 7', raddoppio al 10' e infine con la terza rete su rigore. Nel mezzo, il gol di Lewandowski (33') che vale il momentaneo 2-1, poi nella ripresa Rodrygo (64') arrotonda ulteriormente il risultato. Per i blancos di Ancelotti è il tredicesimo titolo.

Il Real manda un messaggio chiarissimo a tutta l'Europa: il Clasico dominato 4-1 contro il Barcellona vale non solo la Supercoppa di Spagna, ma anche la consapevolezza che, in qualsiasi competizione, si dovrà fare i conti con gli uomini di Ancelotti. Il match di Riyadh si sblocca già al 7': Bellingham, con un super filtrante, lancia Vinicius che salta Iñaki Peña e deposita in rete a porta vuota esultando come Cristiano Ronaldo. Passano appena 3 minuti ed ecco il raddoppio: segna ancora il brasiliano, stavolta in tap-in su assist del connazionale Rodrygo scappato sul filo del fuorigioco. La partita sembra già finita, ma al 33' si risvegliano i blaugrana: pallone allontanato dal limite dell'area e Lewandowski, di destro e al volo, la mette all'angolino. Il 2-1 dura però pochi minuti, perché Araujo stende in area Vinicius e provoca il rigore che vale la tripletta per il leader dei blancos al 39'.

Nella ripresa, la situazione peggiora perché al 64' il Real cala il poker: cross di Vinicius, Koundé respinge ma sui piedi di Rodrygo che fa 4-1. E sette minuti dopo, i campioni di Spagna in carica restano in dieci perché Araujo, ammonito proprio in occasione del rigore, rimedia il secondo giallo lasciando la formazione di Xavi in inferiorità numerica. La partita, già ampiamente chiusa, si abbassa di ritmo e l'ultimo quarto di gara diventa di fatto un conto alla rovescia verso il trionfo del Real, che vince la sua tredicesima Supercoppa di Spagna. Serata da dimenticare, invece, per i catalani: non solo il ko, ma la cosa più vicina ad una vera e propria umiliazione.