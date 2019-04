Real, ecco il nuovo Bernabeu. Perez: "Sarà il miglior stadio al mondo"

02/04/2019

"Abbiamo iniziato questa strada nel 2009, non è stato facile. La prossima settimana firmeremo il contratto di finanziamento per le opere, e ad aprile il progetto sarà assegnato ad una delle società di costruzione in lizza per l'appalto, per iniziare il più presto possibile con la fine di questa stagione - ha aggiunto il numero 1 del Real - Sarà un miglioramento per la città di Madrid, sarà il miglior stadio del mondo. È una grande opportunità per trasformare lo stadio in una grande piattaforma tecnica per comunicare con il mondo. Vogliamo che sia un grande stadio digitale del futuro che verrà pagato con le entrate derivanti dalla sua ristrutturazione e che manterrà Madrid competitiva in uno scenario calcistico sempre più incerto".



Dal 2000, anno di inizio del suo mandato (interrotto nel febbraio 2006 e ripreso a luglio 2009), Perez ha già investito 500 milioni per migliorare le infrastrutture, 269 nel Bernabéu e 231 per il centro di allenamento di Valdebebas.