Real, Areola si scusa coi tifosi dopo la gaffe social

“Cari tifosi del Real Madrid, mi sento molto triste per alcuni commenti relativi ad una foto che circola sui social network". Alphonse Areola, nuovo portiere dei Blancos, utilizza la propria pagina Instagram per scusarsi con i suoi nuovi tifosi, che si erano molto arrabbiati per la foto del portiere francese delle merengues con Kylian Mbappé dopo la netta vittoria del Psg in Champions League sugli spagnoli. "Voglio che tutti i fan del Real sappiano che da quando ho firmato per questo club il mio cuore è blanco" ha scritto Areola. Icardi elude il pressing in mix zone

I tifosi del Real accusavano Areola, arrivato in estate è in prestito dal Psg, di mancanza di rispetto e di mancanza di spirito di appartenenza al Real, ma il portiere classe ’93 ha voluto chiarire che il sorriso catturato da quello scatto era dovuto all’incontro con il suo grande amico Kylian Mbappé e che il suo impegno è tutto con il Real: "Non posso sopportare il minimo dubbio legato alle mie motivazioni, alla mia lealtà e al mio coinvolgimento con il Real Madrid, il nostro Madrid. La sconfitta ha colpito me e tutti coloro che formano questa grande famiglia. Dopo la partita ho rivisto vecchi compagni di squadra e amici che non avevano avuto il tempo di salutarmi. Ribadisco quindi le mie scuse ai tifosi del Real Madrid che si sono sentiti offesi, non era mio desiderio e spero che insieme possiamo ottenere molti successi. Hala Madrid!”.