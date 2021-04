Razzismo, insulti a Diakhaby: i giocatori del Valencia lasciano il campo

IN SPAGNA

Il difensore centrale vittima degli insulti di Cala del Cadice. Dieci minuti di stop alla gara

Nuovo episodio di razzismo nel calcio europeo, questa volta nella Liga durante la sfida tra Cadice e Valencia interrotta con la gara sull'1-1. I giocatori ospiti, infatti, hanno abbandonato il campo dopo che Cala, difensore del Cadice autore del momentaneo 1-0, ha rivolto insulti - molto probabilmente razzisti - al centrale avversario Diakhaby. Ne è scaturito un alterco tra i due giocatori fino alla decisione del Valencia di abbandonare il campo per solidarietà al compagno.

Dopo uno scontro in area di rigore, i due si sono presi a male parole a distanza, con Diakhaby che dopo non essersi più interessato dell’azione e andato faccia a faccia con Cala. Di seguito, il Valencia ha abbandona il campo, per poi rientrare dopo 10 minuti di stop, senza Diakhaby, sostituito.