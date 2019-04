Ramsey, l'ultimo colpo della Juve che fa già sognare i tifosi

12/04/2019

Mettendo da parte la storica rivalità tra i due club, il gol di Aaron Ramsey al Napoli ha fatto molto piacere anche alla Juve. Perché il centrocampista gallese, primo acquisto dei bianconeri per la prossima stagione, ha confermato tutto quanto di buono si diceva di lui. Non solo un giocatore di quantità, ma anche di intelligenza tattica e ottima qualità. Senza dimenticare una certa dimestichezza con il gol, che non guasta mai. Insomma, un altro tassello importante che, grazie all'intuito di Fabio Paratici, la Juve andrà ad inserire in una rosa già ultracompetitiva.