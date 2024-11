Qualificazioni mondiali: Lautaro fa vincere l'Argentina, Brasile-Uruguay 1-1

Secondo ko di fila per la Colombia, che stavolta perde 1-0 in casa contro l'Ecuador e scivola al terzo posto, agganciata proprio dalla formazione ospite. Due gli episodi che caratterizzano la gara: il gol dopo appena 7 minuti di Valencia, che trova una grande percussione solitaria conclusa con un destro all'angolino, e il rosso al 34' per Hincapie, che ferma Cordoba pronto a calciare a porta vuota dopo l'uscita fuori tempo di Vargas. L'Ecuador gioca così un'ora recuperi compresi in superiorità numerica, ma i Cafeteros non riescono a ribaltarla. Adesso, entrambe sono a 19 punti e a +6 sull'ottavo posto che non vale nemmeno lo spareggio per accedere ai Mondiali.