Qualificazioni Mondiali 2026, l'Arabia di Mancini fa due su due

QUALIFICAZIONI MONDIALI 2026

La squadra allenata dall'ex ct dell'Italia batte 2-0 la Giordania grazie a una doppietta di Al Shehri

La cura Roberto Mancini comincia a dare i primi frutti all'Arabia Saudita. Dopo essersi sbloccata contro il Pakistan, la nazionale allenata dall'ex ct dell'Italia ha battuto 2-0 fuori casa la Giordania per quello che è il secondo successo di fila che vale la vetta solitaria nella seconda fase di qualificazione asiatica ai Mondiali del 2026. Eroe del match è stato Saleh Al-Shehri, autore di una doppietta negli unici due tiri nello specchio della porta dei 'Falchi'. Dopo quattro gare senza vittorie, Mancini ha conquistato due successi di fila in una sola settimana.

L'Arabia Saudita guida ora il gruppo G con sei punti (sei gol fatti e nessuno subito), davanti a Tagikistan (4), Giordania (1) e Pakistan (0). La strada verso il Mondiali 2026 è, però, ancora lunga. Nella seconda fase (13 novembre 2023-11 giugno 2024), ciascuna squadra giocherà in casa e in trasferta, con le prime due di ogni girone che si qualificheranno al terzo turno. Le 18 nazioni rimanenti verranno quindi divise in tre gironi da sei, con ciascuna squadra che si affronterà nuovamente l'una contro l'altra in casa e fuori da settembre 2024 a giugno 2025. Le prime due di questi gironi avranno la certezza di un posto alla Coppa del Mondo 26. Il quarto turno, che segna l'inizio degli spareggi asiatici, è composto dalle sei squadre che si sono classificate rispettivamente terza e quarta nei gironi del terzo turno. Saranno divisi in due gironi da tre a partire da ottobre 2025, con le vincitrici di questi gironi che si qualificheranno per la fase finale. Infine, il quinto turno, previsto per novembre 2025, metterà insieme le due squadre che si sono classificate seconde nel girone del quarto turno in una doppia sfida. Il vincitore avanzerà al torneo FIFA Play-Off.

