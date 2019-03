Qualificazioni Coppa d'Africa, Costa d'Avorio-Ruanda è arancioni contro gialli: per il pubblico è il caos...

26/03/2019

Stanno facendo il giro del web le immagini di Costa d'Avorio-Ruanda, match valido per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. La partita - terminata 3-0 per i padroni di casa (a segno Pepe, Bailly e Cornet) - non è passata inosservata soprattutto a causa delle divise scelte dalle due nazionali: maglietta, pantaloncini e calzettoni arancioni per la Costa d'Avorio; look completamente giallo (con un pizzico di blu) per il Ruanda.