Psg: Skriniar operato alla caviglia, Luis Enrique lo perde per diverse settimane

L'INFORTUNIO

L'ex difensore dell'Inter aveva riportato una lussazione del legamento peroneo laterale della caviglia sinistra

© psg Milan Skriniar è stato sottoposto a un intervento pienamente riuscito presso l'ospedale Aspetar di Doha per risolvere una lussazione del legamento peroneo laterale della caviglia sinistra rimediata contro il Tolosa in Supercoppa francese. Il difensore resterà a riposo per i prossimi giorni, prima di iniziare il suo protocollo di ripresa. Lo ha reso noto il Psg che non ha comunicato i tempi di recupero, ma appare certo che Luis Enrique perderà l'ex difensore dell'Inter per diverse settimane.

Nel 2023 i continui problemi alla schiena prima dell’operazione al rachide lombare gli hanno fatto saltare praticamente tutta la seconda parte di stagione con l'Inter prima del divorzio estivo per approdare al Psg. Ora anche il 2024 parte in salita per Skriniar, che sarà costretto ai box per diverse settimane e di certo si perderà gli ottavi di finale di Champions League contro la Real Sociedad, per lo meno il match di andata in programma il 14 febbraio. Incerti i tempi di recupero, con Luis Enrique che spera di recuperare il centrale slovacco per il finale di stagione.

