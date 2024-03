Ligue 1: Psg fermato sul 2-2 in casa dal Reims

FRANCIA

Terzo pareggio di fila per i parigini: Munetsi e Diakite rispondono all'autorete di Abdelhamid e a Ramos

© Getty Images Terzo pareggio di fila in Ligue 1, il secondo consecutivo in casa, per il Psg, che non va oltre il 2-2 al Parco dei Principi con il Reims. Luis Enrique deve anche inseguire, visto il vantaggio di Munetsi (6'), poi i campioni in carica rimontano in tre minuti con l'autorete di Abdelhamid (17') e Gonçalo Ramos (19'). Al 45', però, Diakité beffa ancora Navas: i parigini salgono comunque a 56 punti, 10 in più del Brest secondo.

Dopo Rennes e Monaco, il Psg si fa fermare anche dal Reims: è 2-2, il secondo pareggio consecutivo al Parco dei Principi. Luis Enrique fa riposare Donnarumma e Mbappé schierando Hakimi, ma al 6' l'ex Inter perde palla in area e permette a Diakité di servire Munetsi che, a porta spalancata, non sbaglia. Nel giro di tre minuti, tuttavia, il Psg la riprende: da calcio d'angolo, al 17' arriva la deviazione involontaria di Abdelhamid che fa autogol e 1-1, mentre poco dopo è Gonçalo Ramos, dopo una serie di rimpalli in area, a firmare col sinistro il pallone del sorpasso. Prima dell'intervallo, però, arriva il 2-2: Diakité taglia davanti a Beraldo, Agbadou indovina il lancio e l'ivoriano, solo davanti a Navas, segna il gol con cui si chiudono sia il primo tempo che il match. Nella ripresa, ci provano subito Barcola e Lee, senza però trovare il 3-2. Al 73', Luis Enrique rompe gli indugi e inserisce Mbappé, che undici minuti dopo va vicinissimo al nuovo vantaggio, ma la palla finisce di poco alta. Finisce così 2-2: il Psg non guadagna tre punti sul Brest, battuto nell'anticipo dal Lens, ma riesce comunque a salire a +10 sul secondo posto. Ottimo pareggio per il Reims, che si porta a quota 35.