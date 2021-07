PSG, primo gol di Hakimi in amichevole

Dopo il primo assist, nella prima partita con la nuova maglia, ecco il primo gol. Achraf Hakimi non poteva scegliere modo migliore di presentarsi ai suoi nuovi tifosi del PSG. L’esterno del marocchino arrivato dall'Inter, reduce dallo stop per Covid, è infatti entrato nella ripresa e ha segnato il gol decisivo che è valso alla formazione di Mauricio Pochettino la vittoria in amichevole contro l'Orléans. L'altro ex nerazzurro Mauro Icardi è rimasto in campo 90 minuti.