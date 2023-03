Psg, operazione alla caviglia per Neymar: stagione finita

FRANCIA

Lo ha comunicato il club parigino: il brasiliano dovrà stare fuori dai tre ai quattro mesi

Psg, infortunio shock per Neymar





















© Getty Images 1 di 12 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Brutte notizie per il Paris Saint Germain. Il club parigino ha infatti comunicato l'esito degli esami cui si è sottoposto Neymar e quanto scaturito non è per nulla confortante: "Neymar Jr ha avuto diversi episodi di instabilità alla caviglia destra negli ultimi anni - è scritto nella nota -. Dopo l'ultima distorsione del 20 febbraio scorso, lo staff medico del Paris Saint-Germain ha consigliato un'operazione ai legamenti, per evitare un grosso rischio di recidiva. Tutti gli esperti consultati hanno confermato questa esigenza".

"Questo intervento - continua il comunicato - verrà eseguito nei prossimi giorni presso l'ASPETAR Hospitadi Doha. I tempi necessari al ritorno al lavoro in gruppo sono di 3-4 mesi". La stagione di Neymar è insomma finita. Il brasiliano non potrà quindi essere a disposizione per gli ultimi appuntamenti dell'anno e, a questo punto, lavorerà quasi certamente senza forzare per poter tornare nella prossima stagione.