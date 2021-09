Psg-Neymar, nel contratto una clausola da sei milioni all'anno per salutare i tifosi

Emergono nuovi dettagli sul contratto stipulato tra Paris Saint-Germain e Neymar nell'estate 2017: in particolare una clausola che garantisce circa 6 milioni di euro all'anno al brasiliano in cambio di un comportamento etico verso i tifosi e la propaganda politica e religiosa. El Mundo ha infatti reso nota un cosiddetto bonus etico da 541.680 euro lordi al mese, circa 375.000 netti, che prevede come Neymar debba essere "cortese, puntuale e gentile con i tifosi, che devono essere salutati alla fine di ogni partita".