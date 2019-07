Psg, Neymar diventa "il grande bluff" su L'Equipe. E ora si rischia il braccio di ferro

03/07/2019

"Il grande bluff". Il titolo de L'Equipe è eloquente su come la saga Neymar sia vista a Parigi e in tutta la Francia. L'attaccante brasiliano è arrivato due estati fa con l'idea di liberarsi dell'ombra di Leo Messi e diventare il miglior giocatore al mondo, trascinando il Psg al trionfo in Champions League e di conseguenza regalarsi l'agognato Pallone d'oro. Non è accaduto e ora il giocatore ha cambiato idea.

Adesso Neymar vuole lasciare Parigi e tornare a Barcellona, ma il club francese che due anni fa lo aveva pagato oltre 200 milioni non ha alcuna intenzione di svenderlo. Il rischio a questo punto è quello di un braccio di ferro con il presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi.Citando l'entourage del giocatore, L'Equipe sostiene comunque che Neymar potrebbe presentarsi al ritiro prestagionale della squadra per poi forzare la cessione. "Non è più un segreto che non sia felice a Parigi, anche se ci sono possibilità che inizi la preparazione con il Psg", scrive L'Equipe.



Non essendo legato da una clausola rescissoria (in Francia è vietata), Neymar se vuole tornare a Barcellona dovrà farlo alle condizioni del Psg. In caso di rottura, comunque, appare difficile che si possa ripetere un altro caso Rabiot con il giocatore messo fuori rosa. Dal canto suo il Barça resta alla finestra, fermo sulle sue posizioni. Il club catalano intende inserire delle contropartite tecniche nell'affare Neymar, fra cui Coutinho. Proprio l'ex Liverpool, secondo quanto scrive Sport, avrebbe dato il suo assenso ad un trasferimento in Francia.