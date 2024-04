Ligue 1: Psg, poker al Lione e fuga a +11 dal Monaco

francia

I parigini vincono 4-1 e allungano sul secondo posto, occupato dai monegaschi dopo il 2-0 al Brest

© Getty Images La trentesima giornata di Ligue 1 sorride al Psg, che piega il Lione con un netto 4-1 e allunga il proprio vantaggio sul secondo posto fino a undici punti. La doppietta di Ramos e il gol di Beraldo decidono l'incontro nel primo tempo. Esulta il Monaco, che supera 2-0 in trasferta il Brest grazie a Zakaria e Minamino, così come il Lille (1-0 contro lo Strasburgo). Il Marsiglia trova il 2-2 al 96’ contro il Tolosa, ok Metz e Montpellier.

PSG-LIONE 4-1

Il Paris è avanti di due gol già dopo sei minuti, grazie all'autorete di Matic ed il gol di Beraldo su corner battuto da Barcola. Ramos cala il tris con un'incornata alla mezz'ora, l'esterno ex Lione colpisce il palo e Nuamah accorcia le distanze al 37’, sfiorando la doppietta subito dopo (ma il tiro termina sul legno). Il pirotecnico primo tempo del Parco dei Principi si chiude con un altro sigillo dell'attaccante portoghese, assistito da Asensio. I parigini estendono così il proprio vantaggio dal secondo posto a undici punti, mentre il Lione è ottavo con 41 lunghezze. Mbappé e Dembélé restano in panchina per tutta la partita.

TOLOSA-MARSIGLIA 2-2

Moumbagna ripete la rete decisiva contro il Benfica di giovedì e fissa il pareggio al 96’ anche in campionato. Aubameyang trova un palo clamoroso su calcio di punizione alla mezz'ora, ma ci pensa Onana a portare avanti il Marsiglia poco dopo con una deviazione di testa da corner. Nicolaisen risponde nel recupero della prima frazione con un altro gol sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, mentre Gboho chiude la rimonta al minuto 82. Il mancino del centrocampista fissa il 2-2 finale all'ultimo respiro.

BREST-MONACO 0-2

I monegaschi vincono lo scontro diretto d'alta classifica e si prendono la seconda posizione, superando proprio il Brest. Il destro all'incrocio dei pali di Zakaria apre le marcature al 40’, Minamino raddoppia in apertura di ripresa su assist di Diatta. Nel recupero vengono espulsi Ben Seghir e Singo per i biancorossi, che chiudono in nove uomini.

REIMS-MONTPELLIER 1-2

Colpo salvezza del Montpellier, che grazie a questo successo esterno si porta a +8 sulla zona pericolosa. Sagnan apre le marcature al 26’ sugli sviluppi di un calcio d'angolo, mentre Agbadou risponde al 66’ con un'altra incornata da corner. Il gol decisivo lo firma Al-Taamari a quattro minuti dalla fine, concludendo col mancino una transizione offensiva ospite.

LILLE-STRASBURGO 1-0

Jonathan David continua il suo grande 2024 e regala tre punti preziosissimi a Fonseca, a +5 dal Nizza quinto. L'attaccante canadese sblocca la sfida al 12’ con una conclusione di destro dall'interno dell'area di rigore, dopodiché gli uomini di Vieira creano più occasioni da rete per pareggiare ma non trovano la precisione necessaria per superare Chevalier.

LE HAVRE-METZ 0-1

La rete di Mikautadze dopo pochi secondi dall'inizio della ripresa permette agli ospiti di trovare il sorpasso ai danni del Le Havre e portarsi a +1 dalla diciottesima posizione, valida per lo spareggio salvezza. Quattro minuti il vantaggio del Metz, l'attaccante georgiano colpisce un palo clamoroso, mentre Sabbi trova la traversa a negargli il pareggio ad un quarto d'ora dalla fine.