Psg, il presidente Al Khelaifi accusato in un caso di corruzione

Non c'è pace per il Paris Saint-Germain. Oltre ai problemi col Financial Fair Play della Uefa, il presidente del club e di BeIN Sports Nasser Al Khelaifi ora dovrà difendersi dalle accuse di amministazione infedele mosse dalle autorità svizzere al termine delle indagini sulla vendita dei diritti televisivi dei Mondiali di calcio del 2026 e del 2030. La tesi dell'accusa è che Al Khelaifi abbia ottenuto i diritti per BeIN Sports mediante la concessione di alcuni benefici, tra i quali l'uso di una villa in Sardegna, all'ex segretario della Fifa Jerome Valcke.