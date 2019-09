Psg, il padre di Neymar: "Con il Barcellona non è finita"

Neymar senior non ha digerito il mancato trasferimento del figlio al Barcellona e non perde occasione per ricordarlo. Parlando con i media, il padre-agente del brasiliano afferma che la trattativa tra i francesi e il club catalano è tutt'altro che chiusa, "Ma sul contratto con il Psg non c’è una clausola liberatoria, il che rende le cose più difficili per tutti". Neymar, che numero in allenamento

Le premesse non sono certo delle migliori. Neymar si appresta a rientrare in squadra per la prossima partita al Parco dei Principi contro lo Strasburgo, ma le parole del padre agitano la acque già non troppo calme. L'attaccante brasiliano era già stato insultato dagli ultrà del Psg alla prima di campionato, pur non essendo presente, e queste continue voci di un suo trasferimento al Barcellona non aiutano il giocatore a ritrovare la serenità per poter scendere in campo.

Ad aggravare la situazione ci pensa Neymar senior: " I brasiliani vogliono solo essere felici - ha detto - e mio figlio era felice al Barcellona. È stato molto colpito dal fatto che i suoi ex compagni gli chiedessero di tornare".