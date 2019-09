Psg, Icardi fuori forma: per lui sedute differenziate

Seduta individuale per il primo allenamento parigino di Mauro Icardi. L'attaccante argentino, ancora fuori forma dopo il recente passato burrascoso all'Inter, non ha partecipato alla partitella di allenamento con la formazione primavera del Paris Saint-Germain. Per lui soltanto palestra, ma presto il ritmo degli allenamenti aumenterà. L'obiettivo è quello di essere a disposizione del tecnico Tuchel per la partita d'esordio in Champions contro il Real Madrid.

A un manciata di giorni dall'arrivo a Parigi, Maurito Icardi si è presentato al suo primo allenamento. Ancora fuori forma dopo gli ultimi mesi ricchi di polemiche all'Inter, l'ex capitano nerazzurro si è sottoposto a una seduta individuale. Per ora, seguendo le indicazioni dello staff, per lui soltanto allenamenti in palestra per recuperare i ritmi. Nel menù del primo giorno di Icardi, cyclette e corsa sul tapis-roulant, ammirando dalle vetrate della palestra la partitella dei compagni non convocati con le rispettive nazionali contro la primavera del Psg. La mattinata di allenamento ha consentito al centravanti di lavorare al fianco di Kylian Mbappé, infortunato e impegnato con il lavoro di riabilitazione che durerà ancora qualche settimana. L'argentino ha poi incrociato il connazionale Angel Di Maria e salutato Edinson Cavani, anche lui alle prese con allenamenti leggeri per recuperare.

Dopo la seduta individuale, Icardi è ripartito in direzione Parigi, senza fermarsi con i pochi tifosi che gli chiedevano autografi e selfie. Con il passare dei giorni il ritmo d'allenamento aumenterà al fine di centrare l'obiettivo di essere a disposizione di Tuchel in occasione della prima partita di Champions al Parco dei Principi contro il Real Madrid.