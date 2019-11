Psg, Icardi: "Farò di tutto per restare"

FRANCIA

Dopo un primo mese di ambientamento nel quale è rimasto a secco, l'avventura di Mauro Icardi al Psg è esplosa nel mese di ottobre, con l'argentino che ha realizzato la bellezza di sette reti tra Ligue 1 e Champions League. "Devo dimostrare le mie qualità in campo - dice l'ex capitano dell'Inter a Rmc Sport -. Abbiamo fatto un buon mese di ottobre ma c'è ancora tanto da fare. Devo continuare a fare così nei prossimi mesi".

Maurito è sbarcato a Parigi in prestito dall'Inter: per riscattarlo, a fine stagione, il Psg dovrebbe sborsare 70 milioni di euro. "Se rimango? Vedremo a fine stagione, voglio fare ottime cose, sono venuto per questo - commenta l'attaccante -. Certamente giocare per un club come il Psg è importante, è uno dei migliori al mondo. Farò di tutto per restare".