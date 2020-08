Psg, Icardi dimentica l'Inter: "Parigi miglior decisione della mia vita"

SU INSTAGRAM

Il suo primo anno in Francia con la maglia del Psg si è concluso con la doppia cocente delusione per la sconfitta all'ultimo atto della Champions League contro il Bayer Monaco e per aver vissuto la finale in panchina da spettatore non pagante, ma Mauro Icardi non ha alcun rimpianto e lo dice chiaramente sui social. L'ex capitano dell'Inter ha tracciato sul proprio profilo Instagram un bilancio del suo primo anno lontano da Milano e non ha risparmiato una frecciatina ai nerazzurri.

"Un anno fa dovevo prendere la decisione di cambiare verso qualcosa di nuovo, qualcosa da scoprire - si legge - Oggi, un anno dopo, eccoci qui, a testa alta per quello che abbiamo fatto e per quello che continueremo a costruire da ora in poi. Non ho parole per ringraziare per tutto l'affetto che mi è stato riservato e per aver preso questa decisione un anno fa. Ad oggi", le parole del bomber di Rosario, con tanto di cuori blu e rosso a corredo del messaggio.