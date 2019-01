Psg, Buffon: "Neymar e Mbappé vinceranno i prossimi 5 Palloni d'Oro"

03/01/2019

In un'intervista concessa all'ex compagno Alain Boghossian per 'Eurosport', Gigi Buffon elogia Neymar e Mbappé e fa il suo pronostico sui prossimi vincitori del Pallone d'Oro . "Parlo spesso con Neymar e gli ho detto: 'E' incredibile, hai 26 anni e non hai ancora vinto il Pallone d'Oro - ha spiegato il numero 1 del Psg -. Nei prossimi cinque anni, devi vincerne tre! Tre tu e due Kylian. Hai la possibilità di riuscirci".

Fino a qualche mese li aveva solo affrontati da avversario con la maglia della Juventus e ora che soon suoi compagni di squadra, il 41enne portiere non ha dubbi: dopo Ronaldo e Messi saranno loro due a monopolizzare il Pallone d'Oro. "Sono parte dei motivi per cui sono venuto al Psg - ha spiegato - Kylian, lo conosciamo tutti, ha 19 anni (20 anni compiuti il 20 dicembre, ndr), ha il mondo nelle sue mani. Se Kylian decide e dice 'Devo vincere cinque Palloni d'oro in dieci anni lo farà. Tutto dipende da lui".



Solo elogi anche per Neymar. "Ha una tecnica, un talento e una classe che probabilmente non avevo mai visto. Parlo spesso con Neymar e gli ho detto: 'È incredibile, hai 26 anni e non hai ancora vinto il Pallone d'Oro. Dovresti averlo già vinto anche se ci sono Messi e Cristiano Ronaldo. Non deve aspettare che loro smettano perché sei forti come loro. Nei prossimi cinque anni, devi vincere tre! Tre tu e due Kylian. Hai la possibilità di farlo".